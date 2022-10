Zmiana pogody. Front wkroczył do Polski

Jeszcze w piątek w najcieplejszej chwili dnia miejscami będzie poniżej 10 stopni Celsjusza. W ciągu kolejnych dni temperatura znacząco się podniesie i okresami w niektórych częściach Polski będzie wzrastać do 20 st. C. Jak podsumowuje nasza synoptyk, widać przyjemną perspektywę na ostatnią dekadę października.

Poranek z lekkim mrozem

W piątek wczesnym porankiem na przeważającym obszarze Polski panuje pogodna aura. Cała ściana zachodnia kraju jest pod chmurami, gdzie wkroczył front. Deszcz pada na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i lokalnie na Dolnym Śląsku. Temperatura o godzinie 6 wyniosła od -4 st. C w Kozienicach, przez 1 st. w Łodzi, 0 st. C w Warszawie, do 12 st. C w Zgorzelcu.