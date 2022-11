Zmiana pogody na horyzoncie. Znów zrobi się zimowo

Pogodą w Polsce w najbliższym czasie wciąż rządzić będzie wyż Erik. Układ zaciąga do nas wilgotne powietrze, co przyczynia się do utrzymywania sporej warstwy chmur oraz mgieł. Dopiero pod koniec tygodnia jest szansa na zmianę aury na bardziej zimową.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje w zasięgu układu wysokiego ciśnienia Erik. W kolejnych dniach decydujący wpływ na pogodę w kraju nadal mieć będzie ten wyż znad Rosji. Dopiero pod koniec tygodnia zacznie wciskać się nad Polskę, od południowego wschodu, front atmosferyczny z opadami śniegu i śniegu z deszczem, związany z układami niżowymi znad Morza Śródziemnego.

Pogoda na środę, czwartek i piątek

Środa zapowiada się pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami spodziewane są mgły. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1-2 st. C w centrum, do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu. Powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie.

Czwartek w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie, przejaśnienia są prognozowane tylko na wschodzie. Miejscami może zrobić się mglisto. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Piątek także będzie pochmurny z przejaśnieniami. Tylko na południowym wschodzie spodziewane są słabe opady śniegu do 1-3 centymetrów oraz śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu. Północno-wschodni wiatr powieje słabo.

Prognozowana temperatura w dniach 30.11-4.12 ventusky.com

Pogoda na weekend

Na sobotę prognozowane jest na ogół duże zachmurzenie. Na wschodzie i północnym wschodzie Polski wystąpią opady śniegu do 1-3 cm i śniegu z deszczem do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na zachodzie i w centrum kraju okresami popada śnieg o sumie 1-3 cm i śnieg z deszczem do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognozowane opady w dniach 30.11-4.12 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl