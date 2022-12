Zimowe "tropiki", ale nie tylko. Prognoza pogody na 5 dni

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem rozbudowanych ośrodków niżowych, które kształtują pogodę w Europie. Dni będą przeważnie pochmurne, w części regionów deszczowe, ale na przełomie roku niebo zacznie się rozpogadzać. W sobotę nad nasz kraj napłynie ciepła masa powietrza, która miejscami podniesie temperaturę do nawet 15 stopni Celsjusza.

Polska znajduje się obecnie pod wpływem głębokiego ośrodka niżowego znad Morza Norweskiego i Skandynawii - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. W nocy nad krajem przemieszczać się będą chłodne fronty atmosferyczne, przynoszące słabe, przelotne opady deszczu. Za frontami napłynie nieco chłodniejsze i zarazem mniej wilgotne powietrze polarne, w którym w piątek spodziewać się możemy większych rozpogodzeń, zwłaszcza na zachodzie kraju.

Dalsze dni to dominacja niżów atlantyckich nad zachodnią i północną częścią Europy, zaś nad południem kontynentu panował będzie pogodny wyż. Taka konfiguracja układów barycznych utrzyma się przez kilka kolejnych dni, dzieląc nasz kraj na przeważnie pochmurną i deszczową północ oraz pogodniejsze południe. Od soboty napływać będą do nas zdecydowanie cieplejsze masy powietrza, podnosząc temperaturę do nawet 15 stopni Celsjusza na przełomie roku.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie w Polsce duże i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami we wschodniej połowie kraju spodziewane są słabe przelotne opady od 1 do 3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie na wybrzeżu jego podmuchy mogą rozwijać w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza temperatury w dniach 30.12-03.01 ventusky.com

Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok

Sobota na północy i zachodzie kraju zapowiada się pochmurno z opadami deszczu od 3 do 5 l/mkw. W pozostałych regionach spodziewane jest duże zachmurzenie bez opadów. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 10 st. C w centrum kraju, do 15 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Wiatr będzie umiarkowany, w górach dość silny i osiągający w porywach 50-70 km/h, południowo-zachodni.

W noc sylwestrową w północnym pasie kraju zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Poza tym wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, ale nie będzie padać. Termometry wskażą od 6 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 11 st. C w zachodnich regionach. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, na wybrzeżu dość silny i rozwijający prędkości do 60-80 km/h.

Pogoda w Nowy Rok przyniesie duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu deszczu do 1-3 l/mkw. na północy kraju, ale poza tym dzień zapowiada się pogodnie. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający 40-60 km/h, na wybrzeżu do 80 km/h.

Prognoza opadów w dniach 30.12-03.01 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek w województwach północnych upłynie pod znakiem okresowych opadów deszczu do 3-5 l/mkw. W pozostałych regionach aura będzie dość pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Wtorek w prawie całym kraju zapowiada się dość pogodnie, jedynie na północy może być pochmurno z przejaśnieniami, a miejscami spadnie słaby, przelotny deszcz do 3 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na północnym wschodzie, poprzez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południowym zachodzie. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, jedynie na północy okresami silny, w porywach rozwijający prędkość do 50 km/h.

Prognoza porywów wiatru w dniach 30.12-03.01 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl