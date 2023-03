"Zima powoli dobiega końca, mróz wcale się nie kończy". Kiedy zrobi się cieplej?

Tak zimno nie było przez całą zimę

Kiedy będzie cieplej?

- Między tymi dwoma ośrodkami ciśnienia jest taka cyrkulacja - wokół niżu powietrze obraca się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a wokół wyżu - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z tego powodu mamy importowane z północy do nas, do całej Europy bardzo mroźne powietrze. Ono płynie do nas i do wielu innych krajów. To jest mróz i to całkiem solidny. Ta blokada wyżowa, która jest na zachodzie, skutecznie powstrzymuje napływ ciepłego powietrza, bo ono płynąc znad Atlantyku jest wyrzucane, kierowane daleko na północ i zupełnie omija Europę. Więc ciepło sobie płynie gdzieś tutaj daleko, względne ciepło płynie także przez południową Europę, natomiast współpraca tego niżu i wyżu zapewnia nam napływ bardzo zimnego, mroźnego powietrza - przekazał prezenter. I jak dodał - taka sytuacja w pogodzie będzie utrzymywać się jeszcze przez kilka lub kilkanaście dni, "na pewno do połowy miesiąca".