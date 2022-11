"Zgniły wyż" przynosi pochmurną aurę i zamglenia. Zimne powietrze z nami zostanie

Decydujący wpływ na pogodę w naszym kraju nadal ma wyż Erik znad Rosji - poinformowała we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że to niestety tak zwany "zgniły wyż", gdyż powodowane przez niego osiadanie powietrza przytrzymuje i "przydusza" do ziemi wilgoć, która napłynęła do nas z rejonu Morza Czarnego.

Mroźny poranek w części kraju

Temperatura o godzinie 6 wyniosła na Kasprowym Wierchu oraz w Zakopanem -8 stopni Celsjusza. Termometry pokazały w Nowym Sączu -6 st. C, w Katowicach -5 st. C, a na Śnieżce -4 st. C. W Krakowie na termometrach odnotowano -2 st. C. Natomiast w Suwałkach, Rzeszowie, Białymstoku temperatura we wtorkowy poranek spadła do -1 st. C.