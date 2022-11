"Zgniły wyż" kształtuje pogodę w Polsce

U jednych mróz, u drugich 6 stopni

Synoptyk przekazała, że w niedzielę o godz. 6 najzimniej było na Kasprowym Wierchu i Śnieżce, gdzie termometry pokazały kolejno -6 i -4 stopnie Celsjusza. Oprócz tego w Białymstoku temperatura wyniosła -2 st. C, a w Suwałkach -1 st. C. W miastach takich jak Warszawa, Lublin, Łódź, Rzeszów, Kielce, Olsztyn i Zakopane temperatura sięgnęła 0 st. C. Z kolei mieszkańcy Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Szczecinie na termometrach zobaczyli 5 st. C. Najcieplej było w Świnoujściu - 6 st. C