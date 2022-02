Lahti. Prognoza pogody na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich

Prognoza pogody na skoki narciarskie. Puchar Świata w Lahti

W niedzielę (27.02), podczas kwalifikacji konkursowych, będzie słonecznie, a wieczorem zrobi się pogodnie. Około godziny 14 termometry pokażą 1 stopień Celsjusza, potem temperatura spadnie do 0 st. C. Po południu wiatr będzie rozpędzał się do 2-5 metrów na sekundę. Wieczorem - około godziny 18, powieje z prędkością 2-7 m/s.