Prognoza pogody na skoki narciarskie w Lahti

Prognoza pogody na skoki narciarskie. Puchar Świata w Lahti

Piątek (25.02) w Lahti upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami śniegu. Podczas oficjalnego treningu termometry pokażą 0 stopni Celsjusza. O godzinie 18 na termometrach zobaczymy 1 st. C. Wiatr powieje z prędkością 2-6 metrów na sekundę, a jego porywy mogą sięgać 10 m/s.

W sobotę (26.02), kiedy odbędzie się konkurs drużynowy, będzie słonecznie. O godzinie 14 temperatura wyniesie -2 st. C., a wieczorem spadnie do -5 st. C. Wiatr po południu osiągnie prędkość 3-9 m/s, a później 2-9 m/s.