Ulewy i nawet 20 centymetrów śniegu. Miejscami mamy załamanie wiosennej pogody

czytaj dalej

"Mięsożerna" bakteria przyczyniła się do śmierci 41-letniego mieszkańca Kalifornii. Do zakażenia doszło podczas zabawy z psem w sadzawce. Jak się okazało, mikroorganizm dostał się do organizmu mężczyzny poprzez niewielkie skaleczenie. Gdy Kalifornijczyk trafił do szpitala, było już za późno.