Pogoda w Polsce. Pogodowy bezruch. Tomasz Wasilewski: wyż rozłożył się w centrum Europy. Co to dla nas oznacza?

- To jest pogoda, w której niewiele się dzieje - tak prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski skomentował aurę, która nastała w Polsce w poniedziałek. W całej Europie Środkowej pogoda jest dość spokojna, a zima pokazuje swoje łagodniejsze oblicze. - W naszej części Europy i w Polsce jest około -1/-2 stopni. To jest "największy mróz", jeśli można tak powiedzieć. Oczywiście wyróżniają się Alpy, bo temperatura w wysokich górach jest dużo niższa - dodał.

Oprócz Alp mrozem wyróżniają się też Skandynawia - w górach -22 st. C, i Rosja, gdzie jest -25/-28 stopni. - Są więc takie trzy miejsca bardzo dużego mrozu, a tak poza tym on jest łagodny - zaznaczył prezenter.

Pogoda we Włoszech jak nie pogoda we Włoszech

- Jest włoski niż z bardzo burzową, sztormową pogodą. To jest spora strefa, która obejmuje Włochy i kraje przylegające. Tutaj wieje, pada i jest jeden wielki sztorm. Od dwóch-trzech dni pogoda we Włoszech w ogóle nie wygląda jak pogoda we Włoszech - wyjaśnił Wasilewski.

"Strefa nijaka" i "nicsięniedzianie"

- Jedno centrum jest nad Rosją, drugie znajduje się na południu Szwecji i trzecie nad Atlantykiem. One wszystkie są połączone, między innymi nad Polską. Co to oznacza? Że mamy bezruch w pogodzie (...). Tam, gdzie są niże, pogoda jest zupełnie inna, bo na przykład do Skandynawii dociera zimne, mroźne powietrze z północnego zachodu. Ten włoski niż ściąga nad Bałkany cieplejsze powietrze z południa i to dlatego tutaj jest 14 stopni o poranku. A my jesteśmy w takiej "strefie nijakiej" - powiedział prezenter.