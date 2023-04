Wyż Perta i niż Sven kształtują pogodę w Polsce. Napływać będą chmury i wilgoć

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez dwa układy baryczne. Do naszego kraju napływają fronty atmosferyczne z chmurami i dawką wilgoci - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pochmurno, miejscami mglisto

Wtorkowy poranek upływa pod znakiem pochmurnego nieba z rozpogodzeniami na północy. Lokalnie w tej części kraju możliwe są mgły - na przykład w Kętrzynie o godzinie 6 widzialność była ograniczona do 300 metrów.

Najzimniej było w Słubicach, gdzie temperatura sięgnęła 2 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Warszawy, Wrocławia, Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Białegostoku i Kielc na termometrach zobaczymy 8 st. C. Niewiele cieplej było w Opolu, Raciborzu, Krakowie i Tarnowie termometry wskazały 9 st. C. Była to najwyższa temperatura odnotowano o godz. 6.