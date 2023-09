Wyż Olenka sprawi, że będzie słonecznie i ciepło, a nawet gorąco

Kolejne dni przyniosą nam dominację łagodnej, słonecznej aury. Po weekendzie władzę w pogodzie przejmie wyż Olenka, który będzie przemieszczał się w stronę centralnej Europy, przynosząc ze sobą ciepłe i suche powietrze. W pierwsze dni roku szkolnego miejscami zobaczymy nawet 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby pogodę w północnej części kraju kształtował będzie rozciągający się znad Wysp Brytyjskich klin wyżu Olenka - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Na południu natomiast zaznacza się wpływ związanej z niżem Franz znad Finlandii płytkiej zatoki ze strefą frontu atmosferycznego. Z północnego zachodu napływa do nas umiarkowanie chłodne powietrze polarne-morskie.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę w południowej i częściowo wschodniej części kraju wystąpi duże zachmurzenie z przelotnym deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe będą burze z opadami do 15 l/mkw. i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 70 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju dzień zapowiada się pogodnie, jedynie na Pomorzu zaobserwujemy stopniowy wzrost zachmurzenia, ale bez opadów. Termometry wskażą od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu do 23 st. C na Mazowszu. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wyż Olenka rozpocznie swoją wędrówkę w kierunku centrum Europy, gdzie rozsiądzie się on na dłużej. Układ baryczny zablokuje cyrkulację strefową, odcinając tym samym dostęp wilgotnego powietrza znad Atlantyku w nasz rejon kontynentu. Wyż skieruje do nas także cieplejsze, suche masy powietrza kontynentalnego. Czeka nas zatem pogodowo wymarzony początek roku szkolnego.

Poniedziałek przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C w północno-wschodniej i południowej Polsce do 25 st. C w regionach zachodnich. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek w całym kraju upłynie pod znakiem słonecznego nieba. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę na Pomorzu, Warmii i Mazurach spodziewane są poranne mgły, które w ciągu dnia będą się rozwiewać. Poza tym czeka nas słoneczny dzień. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby.

Również czwartek zapowiada się słonecznie w całej Polsce. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby wiatr.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl