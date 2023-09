Wyż Olenka przemierza kraj i przynosi pogodną aurę

Pogodę w Polsce kształtuje we wtorek wyż Olenka. To jemu zawdzięczamy pogodne niebo w większości kraju. Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, miejscami rano we znaki mogą dawać się mgły.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znalazła się - i pozostanie na dłużej - w obszarze podwyższonego ciśnienia - przekazała we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - Obecnie nad Europą Środkową przemieszcza się centrum wyżu Olenka, które we wtorek znajdzie się nad południowo wschodnią Polską. W kolejnych dniach Olenka powędruje nad Rumunię, a za nią postępować ma Patricia. To kolejny wyż uformowany nad Morzem Północnym, ale wędrujący na wschód, by w weekend ulokować się nad środkową Europą - poinformowała.

Polska znajduje się i pozostanie w ciepłej masie powietrza polarnego, tylko na chwilę około czwartku muśnie nas od północnego wschodu chłodniejsza masa powietrza. Jednak o zachodnie regiony wciąż ocierać się ma płynące z południa, znad Afryki północnej powietrze zwrotnikowe. - Stąd na zachodzie kraju temperatura wzrastać ma do około 26-28 stopni Celsjusza, a w weekend, kiedy centrum wyżu Patricia znajdzie się nad Polską, zwrotnikowe powietrze przyniesie wzrost temperatury na krańcach zachodnich kraju do 30 stopni - dodała synoptyk.

Sytuacja baryczna w Europie we wtorek 5.09 DWD

Miejscami jest mglisto

Wtorkowy poranek przyniósł większości kraju pogodną aurę, tylko na północnym wschodzie pojawiły się chmury. W kotlinach górskich występują mgły. Widzialność jest ograniczona między innymi w Jeleniej Górze, Krośnie (do 100 metrów), Nowym Sączu (do 400 m), Kłodzku (do 500 m) i Krakowie (do 800 m).

O godzinie 6 najchłodniej było w Katowicach, gdzie termometry wskazały 5 st. C. W Warszawie i Łodzi temperatura sięgnęła 10 st. C. Najcieplej było zaś w Olsztynie - 16 st. C i Kętrzynie - 17 st. C.

Temperatura w Polsce we wtorek 5.09 wetteronline.de

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl