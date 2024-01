Rozciąga się od Afryki po Rosję. Wyż Enno rządzi pogodą w Polsce

Na pozostałym obszarze rozpogodziło się i chmury "wyschły" - odpowiedzialne za to było suchsze i cieplejsze powietrze znad Hiszpanii. W nocnych rozpogodzeniach temperatura oczywiście spadła lekko poniżej zera, ale w ciągu dnia na południowym zachodzie termometry mogą pokazać nawet do 10 stopni Celsjusza. Do południa dzień będzie słoneczny w całym kraju, jednak od zachodu zbliża się do nas kolejna strefa większego zachmurzenia znad zachodniej Europy.

O poranku w kraju

Na termometrach pokazały się wartości od -7 st. C w Jeleniej Górze i Zakopanem przez -1 st. C w Łodzi i 2 st. C w Warszawie do 3 st. C w Kozienicach i Kołobrzegu. Co ciekawe, na południu kraju doszło do inwersji temperatury - podczas gdy w Jeleniej Górze temperatura spadła do -7 st. C, na Śnieżce wynosiła ona 1 st. C.