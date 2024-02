Z południa nad Europę Środkową napływa ciepłe powietrze znad Morza Śródziemnego - w ciągu dnia tylko północne i zachodnie regiony Polski zostaną w chłodniejszej masie powietrza. Już o godzinie 6 rano termometry wskazywały 4 stopnie Celsjusza w Łodzi, 8 st. C w Warszawie i 9 st. C w Krośnie. Chłodniej było na zachodzie Polski: -2 st. C zanotowano w Jeleniej Górze, zaś -1 st. C w Kłodzku.