Wychładzający wiatr ogarnął Polskę

Do Polski napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Jest ona wartka, odczuwalna w postaci silnego, wychładzającego wiatru - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Miejscami porywy wiatru osiągają prędkość 100 kilometrów na godzinę.

Miejscami pada deszcz

Termometry na Kasprowym Wierchu pokazały -7 stopni Celsjusza, na Śnieżce -5 st. C. Najwyższą temperaturę o poranku odnotowano w Warszawie, Toruniu, i Opolu - było to 7 st. C.