WOŚP 2024. Co szykuje pogoda na 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem: "Płuca po pandemii". Środki, które zostaną zebrane, będą przeznaczone na zakup sprzętu do "diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych".

W tym roku motto orkiestry brzmi: "Tu wszystko gra OK!".

Pogoda na 32. Finał WOŚP. Niedziela 28 stycznia

Niedziela 28 stycznia, podczas której odbędzie się 32. finał WOŚP, zapowiada się z pochmurną aurą, ale na zachodzie będzie szansa na rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 2 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym zachodzie. Powieje na ogół zachodni słaby i umiarkowany wiatr.