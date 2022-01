Pogoda na 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Silny wiatr da nam się we znaki

Pogoda na dziś: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na wschodzie, północy i w centrum prognozowane są opady śniegu, przechodzące w centrum w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Na wschodzie lokalnie mogą pojawić się zawieje śnieżne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje silny i porywisty wiatr z północnego zachodu. W porywach może rozpędzać się do 70-90 kilometrów na godzinę, w strefie brzegowej porywy będą silniejsze - do ponad 100 km/h.