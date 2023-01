Wielki wir niżowy będzie kształtował aurę w Polsce. Przed nami przeplatanka w pogodzie

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziolek, pogodę w Polsce zaczyna kształtować wielki wir niżowy znad Oceanu Atlantyckiego. Napływa do nas ciepła masa powietrza. W kolejnych dniach pochmurne niże przyniosą przeplatankę w pogodzie - raz będzie ciepło, raz zimno.

Mgły w Polsce

W niedzielę rano mgły występują w części Polski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że zjawiska mogą utrudniać podróżowanie w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, dolnośląskim. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Jak przekazała synoptyk, widzialność jest ograniczona w: Olsztynie do 300 metrów, Zielonej Górze i Elblągu do 400 metrów, Gdańsku do 800 metrów.