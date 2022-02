Wichury w Polsce. Skąd się wzięły?

W czwartek mieliśmy do czynienia z niszczycielskim wiatrem, który wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał dachy z domów, przewracał linie energetyczne. Skąd takie potężne wichury w Polsce w lutym? Na to pytanie odpowiadał profesor Krzysztof Błażejczyk, klimatolog.

- Obrazy są rzeczywiście sugestywne i tragiczne - mówił na antenie TVN24 profesor Krzysztof Błażejczyk, klimatolog z Polskiej Akademii Nauk, odnosząc się do nagrań ze zniszczeń. - Patrząc na historię naszego regionu i inne regiony w Europie, nie są to pierwsze przypadki (wichur - przyp. red). Być może w tych miejscach wichura po raz pierwszy dała się mieszkańcom tak bardzo we znaki. Niestety ostatnie lata mówią, że tych gwałtownych zjawisk wiatrowych, opadowych mamy coraz więcej. Jest to efekt ocieplającego się klimatu - dodawał.