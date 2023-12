Wietrzna strefa wdarła się do Polski. "Piątek to kulminacja złych rzeczy w pogodzie"

Wichury w Polsce

- W okolicach Sztokholmu, niedaleko od nas, znajduje się niż. W jego centrum jest 960 hektopaskali. Ciśnienie w nim jeszcze spada, co oznacza, że się pogłębia. Rzadko się zdarza, aby w naszej części Europy były tak głębokie niże - tłumaczył Wasilewski. Dodał, że jednocześnie od tego niżu odchodzi chłodny front atmosferyczny, za który napływa zimniejsze powietrze. Może on spowodować, że po południu popada deszcz ze śniegiem, a lokalnie sypnie śniegiem.

- Wietrzna strefa wdarła się w nocy do Polski - mówił Wasilewski. - Piątek to najgorszy w tym tygodniu pogodowo dzień. Dlatego z nadzieją patrzymy na to, co będzie działo się w kolejnych dniach. Już tak źle jak dzisiaj nie będzie, bo piątek to jest kulminacja złych rzeczy w pogodzie, czyli tego, że jest najkrótszy dzień, najmniej światła słonecznego - podkreślił.