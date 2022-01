Wichury w Polsce. Na Podlasiu ponad 30 tysięcy odbiorców bez prądu

Podlaskie bez prądu

- Do około 33 tysięcy wzrosła w piątek po południu liczba odbiorców, którzy nie mają prądu - poinformowała Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja SA. Najwięcej odbiorców bez prądu, blisko 18 tys., jest w Rejonie Energetycznym Białystok Teren. Bajerska podała, że dotyczy to przede wszystkim terenu powiatów monieckiego, sokólskiego i białostockiego. Na terenie RE Łomża bez prądu pozostaje ok. 7,3 tys., RE Bielsk Podlaski ok. 5,2 tys., RE Suwałki ok. 3,3 tys. odbiorców.