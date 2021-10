Wichury pyłowe w Polsce. "Widzialność była bardzo słaba". Zobacz nagrania

W okolicach Wolsztyna, w województwie wielkopolskim, na pograniczu z województwem lubuskim, silne porywy wiatru spowodowały, że w czwartek utworzyła się tam wichura pyłowa. To niecodzienne zjawisko uchwycił na nagraniu Leszek Przybyła z "Lubuskich Łowców Burz". "Istna burza piaskowa" - skomentował autor nagrania.

To samo zjawisko pojawiło się w okolicach Koła. Nagranie wysłał na Kontakt 24 pan Konrad.

- Widzialność była bardzo słaba, ale na szczęście ta sytuacja trwała tylko jakieś trzy minuty, chwilę. Nic nie utrzymało się na aucie, wiatr był tak mocny, że wszystko zwiał. Akurat przejeżdżałem między polami i tam udało mi się to nagrać. Jest dziś dość ciepło - relacjonował internauta. Dodał, że zjawisko zarejestrował dokładnie o godzinie 16.01.

Wichura pyłowa

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, nie jest to burza piaskowa, bowiem te występują w rejonach pustynnych lub półpustynnych. To, co widać na nagraniu możemy określić jako wir pyłowy lub piaskowy (jeżeli piasek został uniesiony przez wir) albo wichurę pyłową lub piaskową wtedy, gdy nie ma formy wiru.