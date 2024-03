W sobotę w Tarnowie temperatura wyniosła 26,4 stopnia Celsjusza , co oznacza pobicie rekordu ciepła w marcu w Polsce, i to o niemal stopień. Dotychczas najwyższą odnotowaną wartością było 25,6 st. C w 1974 roku w Nowym Sączu.

Niedziela jest kolejnym niezwykle ciepłym dniem. W Legionowie o godzinie 15.20 temperatura wzrosła aż do 25,9 st. C - przekazał w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rekord w Warszawie

Wcześniej został pobity marcowy rekord ciepła w Warszawie. Najwyższą temperaturę dla tego miesiąca w stolicy zmierzono na stacji synoptycznej Warszawa-Okęcie o godz. 14, kiedy sięgnęła ona 25,1 st. C Na tym się jednak nie skończyło, bo już 20 minut później stacja telemetryczna Warszawa-Filtry wskazywała 25,8 st. C - podał IMGW. Jak wyjaśniono, dane odczytywane na stacjach telemetrycznych podlegają późniejszej weryfikacji.

Powietrze i pył znad Afryki

Choć to końcówka marca, to w Polsce jest gorąco, a na termometrach widzimy wartości jak latem. Za gorący dzień uznaje się taki, w którym temperatura maksymalna wynosi w cieniu co najmniej 25 st. C. W niedzielę ta granica po raz pierwszy została osiągnięta przed godz. 14. Równe 25 stopni odnotowano wówczas na stacjach Bodnary (województwo podlaskie) oraz Warszawa-Filtry.