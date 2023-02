Zadbajcie o "dostęp do świec, zapałek, latarek". Apel samorządowców przed wichurami

W nocy z piątku na sobotę w całej Polsce prognozowane są silne porywy wiatru. Jak przewidują służby meteorologiczne, w całym województwie warmińsko-mazurskim powieje silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę. W porywach wiać będzie z prędkością do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Będzie to wiatr z południowego zachodu i zachodu.