Wał wyżowy nad półkulą północną. "W prognozie dla Polski widać kilka fal zimna"

Wał wyżowy, który rozwinął się nad półkulą północną, sprawi, że napłynie do Polski zimne powietrze. Czekają nas noce z kilkunastostopniowym mrozem. To oznacza też stabilizację aury na dłuższy okres czasu, nawet do połowy miesiąca, jak podała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

Nad półkulą północną pięknie rozwinął się rozległy wał wyżowy - poinformowała w poniedziałek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że od wschodniego wybrzeża Ameryki, przez środkowy Atlantyk, Europę, po Syberię rządy w pogodzie objęły wyże (czerwony, zaznaczony pas na poniższej mapie). To oznacza stabilizację aury na dłuższy okres czasu, nawet do połowy miesiąca.

Wał wyżowy na półkuli północnej GFS/University of Maine

Wyże oznaczają dla nas również spływ zimna z północy i prawdziwie "lutą" pogodę (luty to dawny przymiotnik znaczący srogi, mroźny, ostry). W prognozach widać kilka fal zimna.

W wale wyżowym rozwinęło się kilka centrów wyżów, nam najbliższy jest wyż Elisabeth z ośrodkiem ulokowanym w poniedziałek nad Kanałem La Manche. W ten obszar wbił się słabo aktywny front atmosferyczny, przynosząc nad północną Polskę słabe opady śniegu.

W zawieszonym nad naszymi głowami zachmurzeniu pojawiać się będą pęknięcia - rozpogodzenia. Brak kołdry z chmur sprawi, że w mroźnym powietrzu nastąpi ucieczka ciepła z warstwy przyziemnej i silny spadek temperatury, nocami co najmniej do -15/-10 stopni Celsjusza, w kotlinach, w dolinach jeszcze silniejszy. W dzień na przeważającym obszarem kraju temperatura nie będzie wzrastać powyżej 0 st. C. Najwyższą temperaturę odnotujemy nad morzem oraz w centrach dużych miast (w tzw. wyspach ciepła).

Sytuacja baryczna nad Europą DWD

Mroźny poranek

W poniedziałek przed godziną 7, po nocnych rozpogodzeniach, utworzyła się w rejonie Warszawy i Modlina gęsta mgła ograniczająca widzialność do 100-500 metrów. Występują trudne warunki na drogach w Kotlinie Warszawskiej, jest ślisko.

Na Kasprowym Wierchu temperatura wyniosła -15 st. C, na Śnieżce i w Zakopanem -11 st. C. W Katowicach termometry pokazały -10 st. C, a w Warszawie -8 st. C.

Jak chronić się przed mrozem? PAP

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl