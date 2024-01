W prognozach widać zawieje i zamiecie śnieżne. Pogoda na 5 dni

W kolejnych dniach zimowa aura nad Polską nie będzie odpuszczać. Miejscami spodziewane są opady śniegu oraz zawieje - te ostatnie mogą nam się dać we znaki również w weekend. Temperatura w wielu częściach kraju pozostanie jednak "na plusie".

Pogoda Długoterminowa Weekend

W całym kraju prognozowana jest pochmurna środa, ale okresami niebo będzie słoneczne. Więcej chmur pojawi się rano na Suwalszczyźnie i towarzyszyć nim będzie zanikający śnieg. Pod wieczór spodziewany jest wzrost zachmurzenia w województwach południowych. Prognozowane są opady śniegu do 5 centymetrów, miejscami przechodzące w deszcz. Nawierzchnie będą śliskie. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr przez większość dnia będzie umiarkowany, okresami w porywach rozwijając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Wieczorem porywy mogą lokalnie sięgać 80 km/h.

Prognozowana temperatura w okresie 17-21.01 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek w całej Polsce przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W północnych i zachodnich regionach poprószy śnieg, a w pozostałych częściach kraju - popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

W piątek w Polsce zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od -4 st. C na Podlasiu do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany, ale miejscami porywy będą silniejsze - w strefie brzegowej rozwiną prędkość do 80 km/h.

Prognozowane opady w okresie 17-21.01 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno. Na Mazurach i Podlasiu opady śniegu w połączeniu w silnym, porywistym wiatrem powodować będą zawieje i zamiecie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W zachodniej części kraju porywy rozwiną prędkość do 40-60 km/h, a we wschodniej - 60-80 km/h.

Niedziela upłynie przeważnie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, ale miejscami będzie słonecznie. Termometry pokażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 50-70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w okresie 17-21.01 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl