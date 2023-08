W kulminacyjnym momencie upałów w Polsce termometry pokażą bardzo wysoką wartość

To będą naprawdę słoneczne i bardzo ciepłe dni. Najgoręcej zapowiada się środa - wtedy w całym kraju temperatura w cieniu przekroczy 30 stopni Celsjusza. Miejscami może się jednak chmurzyć, przelotnie padać, a także grzmieć.

W niedzielę zrobi się przeważnie pogodnie. Jedynie w trakcie przechodzenia frontu atmosferycznego - wędrującego z zachodu na wschód - chmur może być więcej. Przelotnie popada z nich deszcz. Po południu niewykluczone są także burze z opadami rzędy 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. Tylko na krańcach wschodnich i zachodnich nie powinno padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 25 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, a powieje z zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce chmur przybędzie, spodziewane są także przelotne opady deszczu i burze (z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu do 33 st. C na Rzeszowszczyźnie. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wtorek przyniesie mieszkańcom Pomorza przeloty deszcz i burze (z opadami o sumie 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Podlasiu do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

Pogoda na środę i czwartek

W środę na zachodzie wystąpią przelotne deszczu i burze (z opadami do 10-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-90 km/h). W pozostałych regionach zrobi się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 31 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C na Podkarpaciu. Ze zmiennych kierunków powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr.

Czwartek na zachodzie upłynie pod znakiem przelotnego deszczu i burz z opadami do 10-20 l/mkw., porywami wiatru rzędu 60-80 km/h, a także opadami gradu Na pozostałym obszarze kraju można spodziewać się pełni słońca lub małego zachmurzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

