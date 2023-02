Zupełna zmiana pogody tuż-tuż. Będzie naprawdę niebezpiecznie

W czwartek czeka nas dalszy ciąg pogody wyżowej, która związana jest z wyżem Feuka z centrum w rejonie Zatoki Bosfor - wyjaśniła w czwartek rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Zaznaczyła jednak, że ciśnienie w Polsce zaczyna wolno spadać, w związku z przybliżaniem do się do naszego rejonu Europy niżu Tom ze słabo aktywnym, chłodnym frontem atmosferycznym. Obejmie on dziś swoim zasięgiem północno-zachodnią Polskę. Piątek przyniesie natomiast zupełną zmianę pogody. Nasz kraj dostanie się pod wpływ wirów niżowych znad Morza Północnego i północnego Atlantyku. Będzie deszczowo, wietrznie i chłodno.