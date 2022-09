Uwaga na mgły. Mogą powodować utrudnienia

czytaj dalej

Plaga jadowitych węży i skorpionów, jaka nawiedziła Sudan w trakcie szczególnie gwałtownej pory deszczowej, staje się coraz trudniejsza do opanowania. Do walki z nimi wyruszyli specjaliści z Sudańskiego Centrum Badania Gatunków Jadowitych w Chartumie, stolicy kraju. To niełatwe zadanie, dodatkowo utrudnia brak odpowiednich leków.