Uwaga na intensywne opady śniegu, zawieje i oblodzenie. Alerty IMGW nawet drugiego stopnia

Alerty IMGW drugiego stopnia: zawieje i zamiecie śnieżne

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, wysoko w górach do 120 km/h.

Alerty IMGW: intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów, w górach od 15 do 20 cm.

Alerty IMGW: oblodzenie

Groźnie w tych regionach będzie od godziny 19 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna powietrza wyniesie około -1 st. C, w rejonach podgórskich około -3 st. C. Z kolei temperatura minimalna przy gruncie spadnie do około -2 st. C, zaś w rejonach podgórskich około -4 st. C.