Oto najgorętsze województwo w kraju

- Powietrze zwrotnikowe na dobre dotarło do Polski i daje o sobie znać poprzez wysokie wartości na termometrach, zarówno w dzień, jak i w trakcie tropikalnych nocy. To powoduje duże obciążenie termiczne dla naszych organizmów - powiedział Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW. Podkreślił, że województwo mazowieckie jest ostatnio jednym z najcieplejszych. - Maksymalna wartość zanotowana w 2023 roku to jest 35,7 stopni Celsjusza w Ostrołęce. W Warszawie też padają rekordy ciepła w tym roku - dodał Walijewski. Tylko w tym tygodniu termometry odnotowały tam 34,4 st. C.