Po ochłodzeniu nadejdzie solidny upał. Niebawem możliwe nawet 35 stopni

- Takie położenie ośrodków ciśnienia sprawi, że do nas znowu zacznie napływać ciepłe powietrze - wyjaśnił Tomasz Wasilewski na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz", wskazując na mapę. - Wokół wyżu powietrze wędruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (...) Jeśli wyobrazimy sobie takie wirowanie powietrza wokół tego wyżu i tego niżu, to otrzymamy (...) napływ powietrza do Europy Środkowej i Zachodniej. Z Afryki przez Europę Zachodnią do zachodniej, a później centralnej Polski znowu wedrze się gorące powietrze - dodał.