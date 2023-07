Objawy udaru cieplnego, co jeść, ile wody pić. Jak przetrwać w gorące dni

Przed nami słoneczne, upalne dni. Temperatura w części Polski przekroczy 30 stopni Celsjusza. Taka aura zachęca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać, że silne promieniowanie słoneczne może być dla nas niebezpieczne. Sprawdź, jak przetrwać gorące dni.

Przed nami słoneczny i upalny weekend. Rozbudowujący się od zachodu wyż będzie skutecznie blokował rozwój chmur. Nie będzie padać ani grzmieć. Słoneczna aura w połączeniu z weekendem i trwającymi wakacjami oznacza oblegane plaże i miejskie kąpieliska. Zanim wyjdziemy jednak na słońce, warto odpowiednio się przygotować.

Upał - zagrożenia

O upale mówimy, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe. Największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12- 13.

Udar cieplny - objawy

Jak przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wraz ze wzrostem temperatury znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysoka temperatura może powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy.

W upalne dni pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 stopni.

Udar cieplny PAP/Maria Samczuk

Odpowiednie nawodnienie

W czasie upałów należy pić duże ilości wody. Nasze ciało najbardziej potrzebuje niegazowanej wody mineralnej. Normą powinny być minimum trzy litry, a nawet nieco ponad, rozłożone równomiernie na cały dzień. Idealnie byłoby, gdyby woda miała odrobinę niższą temperaturę niż pokojowa.

Dobrym pomysłem jest też spożywanie napojów zawierających elektrolity i mikroelementy. Przy wysokiej temperaturze nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm i rozszerza naczynia krwionośne, przez co dochodzi do jeszcze silniejszego przegrzania. Należny unikać też kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru - sprzyjają one odwodnieniu organizmu.

Podczas upałów warto też pomyśleć o tym, co jemy. Posiłki powinny być lekkostrawne, bogate w składniki odżywcze - sałatki, warzywa, owoce. Zjadając je, nawadniamy nasz organizm, a także uzupełniamy poziom makro- i mikroelementów.

Jak przetrwać upały RCB

Dozujmy słońce i używajmy kremów w filtrem

Kiedy jest gorąco, należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra- poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie dwie godziny, stosując przy tym kremy ochronne z SPF-em.

Wychodząc na pełne słońce warto pamiętać o odpowiednim ubraniu. Warto, żeby było ono luźne, jasnego koloru, z tkaniny przepuszczającej powietrze, i aby zasłaniało nasze ciało. Pamiętajmy o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych.

W miarę możliwości powinniśmy unikać opuszczania pomieszczeń w najgorętszych momentach dnia - około południa i we wczesnych godzinach popołudniowych. Osoby aktywne powinny zdecydować się na trening w godzinach porannych lub wieczornych.

W ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa - jeżeli oczywiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają.

Dzieci i seniorzy są szczególnie narażeni w upalne dni

Upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, osób cierpiących na otyłość, cukrzycę czy choroby układu krążenia. Osoby te powinny szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo w gorące dni.

Dziecko należy ubierać w lekką, przepuszczającą powietrze, jasną odzież oraz zakładać mu czapkę z daszkiem. Należy chronić malca przed słońcem, między innymi używając parasolki nad wózkiem nawet wtedy, kiedy ten stoi w ocienionym miejscu. Dziecko powinno pić letnie, ale nie zimne napoje, w szczególności ziołowe i/lub owocowe herbaty, a także wodę mineralną lub sok.

Nie należy nosić dziecka w nosidełku, gdyż w upalne dni może być mu niewygodnie i gorąco. Przed wyjściem na spacer, koniecznie trzeba zabrać ze sobą nawilżone chusteczki oraz butelkę z napojem. Ponadto należy smarować dziecko kremami z wysokim filtrem, kąpać w letniej (nie zimnej) wodzie.

Osoby starsze zwykle przyjmują większe ilości leków. Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, ich stężenie w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu. W związku z tym powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowaniem podczas upałów.

Jak zasnąć i wysypiać się w upały? PAP

Unikajmy skrajnych temperatur

RCB przypomina, że w upalne dni należny unikać skrajnych temperatur - osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał. To może spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi.

Będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu - zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć.

Będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokiej temperatury na koncentrację.

Pamiętajmy o zwierzętach

Upały dają się we znaki również czworonogom. Nie zabierajmy psów na spacer w czasie, gdy temperatura jest najwyższa. Czworonogom może zaszkodzić nie tylko upał, ale też rozgrzany chodnik, który może dotkliwie poparzyć wrażliwe opuszki łap. Pamiętajmy też, aby zwierzęta miał stały dostęp do wody.

Jak pomóc naszym zwierzętom przetrwać upały?

Autor:anw,as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, RCB, TVN24