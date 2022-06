Ekspert: fale upałów w Polsce będą częstsze i dłuższe. "Nasze organizmy do temperatury bardzo wysokiej nigdy się nie przystosują"

"Okresy bezopadowe, bardzo suche, będą się nasilać"

"Nasze organizmy wyewoluowały w chłodnym klimacie"

- Trzeba mitygacje, czyli ograniczenie gazów cieplarnianych, którą musimy wprowadzać rygorystycznie, bardzo szybko i w ogromnym zakresie, połączyć z adaptacją, to znaczy z przygotowaniem infrastruktur miejskich, wiejskich do tego, co nas czeka - mówił Malinowski.

A co do naszych organizmów, to one "do temperatury bardzo wysokiej nigdy się nie przystosują". - To widać w tych krajach, gdzie jest bardzo ciepło, tam po prostu życie w dużej części dnia zamiera - zauważył naukowiec. - Nasze organizmy wyewoluowały w chłodnym klimacie i nie są przyzwyczajone do takich wysokich wartości. W związku z tym będzie to niosło poważne skutki zdrowotne - przestrzegł.