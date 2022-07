Najgorętszy był Kórnik, rekord lipca we Wrocławiu

Za nami kulminacja fali upałów. W czwartek we Wrocławiu, gdzie zmierzono 37,4 stopnia Celsjusza, padł rekord temperatury dla lipca. Słupek rtęci wspiął się jednak jeszcze wyżej w Kórniku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że najwyższą temperaturę w czwartek na stacjach synoptycznych zanotowano we Wrocławiu . Odnotowano tam 37,4 stopnia Celsjusza. W komunikacie IMGW zaznaczył, że tym samym w stolicy Dolnego Śląska pobity został rekord temperatury dla lipca pochodzący sprzed trzech lat. Wówczas temperatura osiągnęła 37,1 st. C.

IMGW przekazał, że dane ze stacji telemetrycznych pokazały w czwartek najwyższą temperaturę w Kórniku (woj. wielkopolskie). Tam zmierzono niemal 38 stopni. Dokładnie stacja pokazała wartość 37,9 st. C. Według IMGW "najchłodniej" w czwartek było w Białymstoku , gdzie temperatura wyniosła 27,9 stopnia. Podobne wartości notowano wzdłuż całej wschodniej granicy, zachód Polski był natomiast najcieplejszy.

Śnieżka bez rekordu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozował rano, że w czwartek może zostać wyrównany rekord temperatury wszech czasów na Śnieżce. Do tej pory było to 25,2 stopnia Celsjusza z 2 sierpnia 1982 roku. Jak jednak przekazał po południu synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, najwyższa odnotowana tam w czwartek temperatura wyniosła 22,4 stopnie, czyli do rekordu sporo zabrakło.