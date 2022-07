Najgoręcej będzie w Zielonej Górze i Lesznie, możliwe 37 stopni. "Afryka do nas puka"

Gorące zwrotnikowe powietrze rozlało się po Europie

Gorące zwrotnikowe powietrze rozlało się po Europie i sięga aż po Północny Bałtyk i Morze Białe. "Afryka do nas puka" - zauważyła Arleta Unton-Pyziołek. O godzinie 8 rano temperatura na wysokości 1,5 kilometra osiągnęła 20 stopni Celsjusza. Na Śnieżce w Karkonoszach (1603 metrów nad poziomem morza) wzrosła do 20 st., może osiągnąć 22 st. C.

Jak przekazała synoptyk, przy tak zwanym gradiencie suchoadiabatycznym, to znaczy wzrośnie temperatury wraz ze schodzeniem w dół, na niziny, w suchym powietrzu, temperatura wzrasta o około 15 stopni. To oznacza, że w środę spokojnie dobić może do 35 st. C, a że grunt jest wygrzany, to może osiągnąć 37 st. C. Reszta zależy również od warunków lokalnych, od charakteru podłoża.