Posypały się rekordy, Warszawa była cieplejsza od Madrytu

Do środkowej Europy, w tym do Polski, napływa wyjątkowo ciepłe powietrze. We wtorek na południu kraju temperatura przekraczała aż 19 stopni Celsjusza, a w kilku miastach odnotowano rekordy. W Warszawie było cieplej niż w stolicy Hiszpanii.

We wtorek w Tarnowie na stacji synoptycznej zmierzono temperaturę wynoszącą 19,1 stopnia Celsjusza. Jeszcze wyższą wartość wskazała stacja telemetryczna w Cieszynie. Tam o godzinie 13.30 odnotowano 19,3 st. C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych.

W wielu miejscach na południowym wschodzie kraju temperatura osiągała ponad 15 stopni. Nowe rekordy ciepła w lutym odnotowane zostały w Sulejowie, Rzeszowie, Zamościu, Krośnie i Lesku, natomiast we Włodawie rekord został wyrównany - przekazał IMGW.

Najwyższa temperatura odnotowana w Polsce w lutym to 22,1 st. C. Rekord padł 25 lutego 2021 roku w Makowie Podhalańskim.

Warszawa cieplejsza niż Madryt

We wtorek Warszawa była cieplejszym miastem niż stolica Hiszpanii. W Warszawie temperatura maksymalna wyniosła 16,5 st. C, natomiast w Madrycie zanotowano zaledwie 12 st. C. Podobne wartości termometry wskazywały w całej środkowej Hiszpanii, a także w wielu miejscach w innych częściach kraju. Zdecydowanie cieplej było wzdłuż wschodniego i południowego wybrzeża.

Temperatura maksymalna odnotowana we wtorek w Hiszpanii wetteronline.de

Skąd takie różnice?

Z czego wynikają takie różnice temperatury w Europie? Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polskę dosięgnął "klin ciepła rozciągający się od środkowej i wschodniej części Morza Śródziemnego". Podobne ciepło, jak w naszym kraju, zrobiło się na Węgrzech, w krajach bałkańskich czy we Włoszech.

Hiszpania natomiast, a także pozostałe kraje zachodniej części kontynentu - tłumaczy synoptyk - znalazły się "w zatoce chłodu, która rozbudowała się od Spitsbergenu, przez Skandynawię i Anglię, po północne wybrzeże Maroka".

Temperatura powietrza w Europie o godzinie 12 ClimateReanalyzer.org, Climate Change Institute, University of Maine

Wiosna na razie nie u wszystkich

Warto zauważyć, że gdy w dużej części kraju, zwłaszcza na południowym wschodzie, temperatura osiągnęła kilkanaście stopni Celsjusza, znacznie chłodniej było na zachodzie i północy.

W Łebie zanotowano tylko 3,6 st. C i było to we wtorek najchłodniejsze polskie miasto. Temperatura odczuwalna nad morzem po południu w niektórych miejscach spadła poniżej zera, w Ustce wynosząc -2 st. C.

Jak tłumaczy nasza synoptyk, "Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem Yue znad Morza Śródziemnego oraz niżem znad Łotwy", a między nimi rozciąga się front atmosferyczny, który "oddziela ciepłe masy powietrza, zalegające nad południowo-wschodnią częścią kraju od chłodniejszych, obejmujących od zachodu pozostałe regiony i usiłujących wyprzeć ciepło". Jak zaznacza, to "sytuacja przejściowa".

Temperatura odczuwalna o godzinie 15 cmm.imgw.pl

