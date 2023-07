U jednych upał, u drugich chłód. Temperatura podzieli Polskę, na dodatek zagrzmi

W nadchodzących dniach Polska znajdzie się strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, którzy przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym nad północne regiony kraju napłynie chłodniejsze powietrze, a nad południowe - ciepłe i suche. To sprawi, że kontrast termiczny w Polsce będzie dość spory.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby centrum wyżu Gesa, który poprawiał nam pogodę we wtorek, odsunie się stopniowo nad zachodnią Ukrainę - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, który w wielu regionach przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. Nad północne regiony kraju napływać będzie chłodne i dość wilgotne powietrze znad Skandynawii, natomiast nad południe Polski wleje się dużo cieplejsze i bardziej suche powietrze z południowego zachodu kontynentu. To skutkować będzie około dziesięciostopniowym kontrastem termicznym pomiędzy północą a południem kraju.

Pogoda na środę

Środa przyniesie duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu w północnej części Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu na południu i w centrum kraju. W regionach południowych prognozowane są również wieczorne burze. Podczas wyładowań spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 30 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, pojawią się burze z opadem do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C w północno-wschodnich regionach kraju do 25 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Podczas burz będzie porywisty i powieje do 80 km/h.

Na piątek na zachodzie kraju prognozuje się wzrastające do dużego zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze. W pozostałej części Polski dopisze pogodna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Słabe, przelotne opady deszczu pojawią się lokalnie na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Niedziela zapowiada się na ogół pogodnie. W północnym pasie kraju prognozuje się więcej chmur ze słabym, przelotnym deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, przeważnie słaby i umiarkowany wiatr, tylko na zachodzie silniejszy, rozpędzi się do 50 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl