U jednych mróz, u drugich nawet 7 stopni. Sprawdź prognozę pogody na pięć dni

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam zachmurzenie oraz opady wszelkiego typu. Miejscami mocniej sypnie śniegiem. W części kraju chwyci mróz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej nocy i kolejnego dnia możemy spodziewać się opadów śniegu. Przed pogodą ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz intensywnego śniegu obowiązują także alarmy przed innym zimowym zagrożeniem - opadami marznącymi.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się na ogół pochmurno. Na południu, wschodzie i w centrum spodziewane są opady śniegu, miejscami do ponad 10 centymetrów. W dzielnicach zachodnich popada słaby deszcz, miejscami ze śniegiem. Uwaga - będzie ślisko. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1 st. C Suwalszczyźnie, do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków, będzie słaby i umiarkowany.

W piątek czeka nas duże zachmurzenie z nielicznymi przejaśnieniami. We wschodniej części kraju okresami pojawią się opady śniegu. Na Śląsku możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 24-28.11 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę mieszkańcy Podlasia muszą liczyć się z opadami śniegu. W pozostałej części kraju spodziewany jest deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby, chwilami umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na wschodzie i w centrum prognozowane są opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu.

W poniedziałek możemy spodziewać pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 24-28.11 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl