Trudne warunki w górach. W Tatrach lawinowa "dwójka"

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Karkonoszach

- Pokrywa śniegowa w miejscach większego odłożenia depozytów jest mniej stabilna, na pozostałym terenie jest stabilizowana przez niską roślinność. W miejscach odłożenia większych depozytów może dojść do niewielkich zsuwów śniegu. Prosimy o niezbliżanie się do krawędzi kotłów polodowcowych. Podczas wędrówek również zaleca się niewchodzenie na płaty śniegu znajdujące się na stromych stokach, co grozi upadkiem, a w konsekwencji poważnymi urazami - przekazują ratownicy.