Trudna sytuacja na północy Polski. Obowiązują tam czerwone alarmy hydrologiczne IMGW

czytaj dalej

Już nieco ponad miesiąc upłynął od przesilenia zimowego i jeszcze nieco ponad miesiąc został do meteorologicznej wiosny, która rozpocznie się 1 marca. A kiedy przyjdzie wiosna termiczna? Wygląda na to, że w tym roku nie będzie się ociągać. W prognozach widać długie okresy pogody dość ciepłej, atlantyckiej, więc takiej, jaką dziś mamy za oknem. Czy to już przedwiośnie? O wyliczeniach modeli meteorologicznych na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.