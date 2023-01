Pogoda w Polsce. Wyżowy pas zastał się nad Polską. Widać jednak szansę na zmianę pogody

Polski to na razie nie dotyczy. - Dla nas najistotniejsze jest to, że w bardzo szerokim, długim pasie - od Rosji aż po Atlantyk - rozciąga się wyż. (...) Ten wyż ma kilka centrów, czyli takich miejsc, gdzie ciśnienie jest najwyższe. Stad u nas aż 1026 hektopaskali - zwrócił uwagę Wasilewski. - Wydawałoby się, że przy takim wysokim ciśnieniu będzie ładna pogoda. Nic z tego. W tym pasie wyżowym jest kompletny zastój - dodał. Jak zauważył, "bardzo podobna sytuacja była wczoraj". I uprzedził, że podobna aura czeka nas w kolejnych dniach.

Wyż z kiepską aurą

Szansa na zmianę

W prognozach na najbliższe dni nie widać, aby coś miało się zmienić. bo pas wyżowy będzie utrzymywać się co najmniej do czwartku włącznie. Możliwe, że później, kiedy on się rozerwie, z północy przyjdą niże. - I to jest nasza szansa na zmianę pogody - zauważył prezenter.