Temperatura "jak pod koniec marca, a nie maja". Kiedy zrobi się cieplej?

Pogoda w Polsce jest bardzo zróżnicowana - na północy utrzymuje się zachmurzenie, w południowych regionach można liczyć na słońce. Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił, że wynika to z obecności dwóch różnych układów ciśnienia. Do całej Polski napływa jednak chłodne powietrze z północy. To właśnie za jego sprawą w sobotę Warszawa była jedną z najzimniejszych stolic Europy.

- Cała część południowej Polski to dzisiaj będzie obszar dobrej pogody, co nie znaczy, że przez cały dzien będzie słonecznie. Ale to południe będzie pogodne, natomiast obszar na północy to jest aura pochmurna. [...] Przyczyną tej pogody jest niż, który znajduje się nad Rosją i rządzi aurą w dużej części Polski i Europy. A drugi ważny ośrodek ciśnienia, który decyduje o tym, że marzniemy, to jest wyż znad Wysp Brytyjskich - opowiadał prezenter.