"Wycieczka" niżów na północy Europy trwa. Nie odpoczniemy od silnego wiatru

Przez Polskę w sobotę przeszły silne wichury, związane z obecnością niżu Eunice. Zginęły cztery osoby, strażacy interweniowali około 25 tysięcy razy, doszło do mnóstwa awarii w dostawach prądu.

Wyjątkowy sezon zimowy

- Są bardzo aktywne i to jest zagadka dla klimatologów, dlaczego tak się dzieje, że Atlantyk jest dużo cieplejszy, a te niże są bardziej aktywne. Pewnie dlatego, że jest coś co nazywamy zmianami klimatu, ale to jest takie ogólne stwierdzenie. Natomiast rzeczywiście ten sezon zimowy jest wyjątkowy - wspomniał Wasilewski.