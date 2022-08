"Permanentna fala upałów" na zachodzie Europy. Ale i u nas będzie coraz cieplej

Pogoda będzie przez wiele dni bardzo stabilna i z dnia na dzień cieplejsza - zapowiedział na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Chociaż obecnie w wielu miejscach kraju jest chłodno, w kolejnych dniach czeka nas powrót wyższych temperatur - stwierdził.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak wyjaśnił prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, upał, który ostatnio u nas gościł, teraz został zepchnięty na południe kontynentu. Na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech i na Bałkanach w sobotę zanotowano temperatury sięgające 37 stopni Celsjusza, wedle prognoz podobnie gorąco będzie tam również w niedzielę.

- Natomiast my dostaliśmy się pod wpływ chłodniejszego powietrza, które napłynęło (...) z północnego Atlantyku, z północnego zachodu Europy - wyjaśnił.

Mapa sobotnich temperatur w Europie tvnmeteo.pl

Sytuację w Europie kształtują niże

Sytuację pogodową w Polsce kształtuje front atmosferyczny związany z niżem nad północną Rosją. W sobotę przeszedł on nad Polską, otwierając drogę dla powietrza płynącego z zachodu.

- Z kolei ten gorąc, który był u nas, został zepchnięty tutaj, w kierunku Ukrainy i Rosji - opowiedział prezenter, wskazując na mapę. - Tutaj będzie ponad 30 stopni, natomiast do nas napłynęło powietrze nie zimne, bo trudno (...) powiedzieć o tej pogodzie, żeby była zimna, natomiast jest chłodniej o 10 stopni niż jeszcze wczoraj w wielu miejscach - dodał

Wasilewski zauważył, że w sobotę dzień na Mazurach rozpoczynał się od 16 st. C. W niedzielę rano termometry pokazały tam zaledwie 4 st. C. Zwrócił także uwagę na aktualną sytuację pogodową w południowo-zachodniej Europie, szczególnie na Półwyspie Iberyjskim i we Francji. Utworzył się tam niż, który zaciąga do Europy gorące, afrykańskie powietrze z Sahary.

- We Francji może być znowu ponad 40 stopni - dodał. - To się robi właściwie permanentna fala upałów w tym roku na zachodzie Europy, niezwykle gorąca pogoda. To już nie jest epizod, to jest cała seria.

Sytuacja baryczna w Europie tvnmeteo.pl

W połowie sierpnia będzie cieplej

Jak będzie kształtowała się pogoda w Polsce w ciągu kolejnych dwóch tygodni? Prezenter wyjaśnił to na przykładzie prognozy temperatur dla Warszawy.

- Dzisiaj będzie lekko ponad 20 stopni - poinformował. - W połowie sierpnia temperatura zbliży się do 30 stopni. Z dnia na dzień będziemy zbliżać się do gorącej pogody. To nie będzie 40 stopni i to nie będzie coś strasznego, ale za tydzień od dziś znowu zrobi się gorąco.

Zobacz całą rozmowę z Tomaszem Wasilewskim:

Rozmowa z Tomaszem Wasilewskim o pogodzie w Europie tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl