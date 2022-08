Upał panuje nad Europą, wysychają rzeki. W weekend czeka nas odetchnięcie od spiekoty

- Upał w Europie wdarł się daleko na północ - wskazał na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Na południu i zachodzie kontynentu, temperatury sięgające 40 stopni stają się powoli codziennością. Z powodu skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych wysycha większość europejskich rzek.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Prezenter zwrócił uwagę na alarmującą sytuację hydrologiczną w europejskich rzekach. Jak wskazują dane z okresu od czerwca do sierpnia w roku 2022, wiele cieków wodnych zanotowało w tym roku skrajnie niskie poziomy wody w porównaniu ze średnią z lat 1980-2021.

- Większość rzek w Europie Środkowej, Zachodniej i Południowej ma mniej wody niż zwykle o tej porze roku - wytłumaczył, wskazując na mapę. - Niektóre mają jej mniej o 50-75 procent. Te (...) w Skandynawii, na Islandii i gdzieniegdzie na wschodzie Europy mają więcej wody, ale to jest zdecydowana mniejszość. Można powiedzieć, że rzeki wysychają poza Europą Północną i jest sytuacja katastrofalna - dodał.

Poziom rzek w Europie w porównaniu z danymi historycznymi tvnmeteo.pl/GLOFAS Copernicus

Europa w uścisku upału

Przyczyną trudnej sytuacji hydrologicznej są po części warunki atmosferyczne, w tym bardzo niskie sumy opadów. Wasilewski wyjaśnił, że w niektórych miejscach, na przykład w Rumunii i Francji, letnie opady wyniosły do tej porty zaledwie 30 procent swoich normalnych wartości. W południowej części Europy nadal panuje ogromny upał i wiążąca się z nim susza.

- Ten upał wdarł się bardzo daleko na północ - opowiadał prezenter. - Wczoraj w Tallinie termometry wskazały 32 stopnie, w Estonii w wielu miejscach były rekordy. W Finlandii też temperatura zbliża się do 30 stopni. U nas 30 i 31 to już codzienność, na południu Europy zbliża się do 40, to niestety też stało się codziennością.

Wasilewski wskazał, że nie we wszystkich miejscach we wtorek było upalnie. W Szkocji temperatura kształtowała się na poziomie 12-13 stopni Celsjusza.

Temperatury w Europie we wtorek tvnmeteo.pl

Czeka nas ochłodzenie

Jak dodał prezenter, już w weekend odpoczniemy od upałów. Ochłodzenie przyniosą do nas dwa ośrodki niżowe znajdujące się nad Europą, które na razie znajdują się daleko.

- Jest niż (...) nad Norwegią, a kolejny nad Francją, nad Zatoką Biskajską - wytłumaczył, wskazując na mapę. - Na razie te niże zupełnie nas nie dotyczą w takim dużym stopniu, nie wpływają jeszcze na pogodę w Polsce, chociaż oczywiście sterują cyrkulacją w Europie.

Takie rozmieszczenie ośrodków niżowych ułatwia bardzo silny napływ ciepłego i gorącego powietrza z południa, z Afryki, ale także ze wschodu, od strony Kazachstanu, przez Rosję na północ Europy. To dlatego w Estonii i Finlandii zanotowano tak wysokie temperatury.

- Właściwie z każdej strony naciera gorące powietrze do centrum kontynentu - wyjaśnił Wasilewski. - To 12-13 stopni w Szkocji to jest chłodniejsze powietrze, które jest po tej stronie frontów. To chłodniejsze powietrze, wraz z całym zestawem frontów, przyjdzie do nas na weekend.

Prezenter dodał, że chociaż temperatury nie spadną do 13 st. C, w niedzielę na termometrach zobaczymy nie ponad 30 stopni, ale około 19-20 st. C.

Sytuacja baryczna nad Europą tvnmeteo.pl

Zobacz pełną rozmowę z Tomaszem Wasilewskim:

Rozmowa z Tomaszem Wasilewskim na temat sytuacji pogodowej w Europie TVN24

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl