W najbliższych godzinach pogodowe stery w Polsce obejmie wyż, który obecnie unosi się nad Alpami. Za jego sprawą aura stanie się spokojniejsza i cieplejsza. Do niektórych regionów powróci temperatura o wysokości 22 stopni Celsjusza. O tym, co czeka nas w pogodzie w kolejnych dniach, opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Wyż stanie się blokadą

Nawet 22 stopnie

- Przy takim układzie sił nad Europą, to znaczy przy tym jak niże są na północy, a wyż jest na południe od naszych granic, uruchamia się już teraz cyrkulacja południowo-zachodnia, co dla nas oznacza 21, a może 22 stopnie już dziś i w kolejnych dniach na południowym zachodzie. Więc ocieplenie - i to zdecydowane - w stosunku do tego co mieliśmy ostatnio. Myślę, że wszyscy w Polsce odczujemy dużą zmianę pogody - powiedział.