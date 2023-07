"Autostrada gorącego powietrza" z Afryki wdarła się nad Polskę

Jak wyjaśnił w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w części kraju niedziela już od samego rana zapowiada się upalnie - przed godziną 7 rano w Zielonej Górze termometry pokazały 19 stopni Celsjusza, a w Warszawie niewiele mniej, bo 18 st. C. W ciągu dnia temperatura na zachodzie kraju wyniesie natomiast nawet 32 st. C, a niebo nad Polską - i sporą częścią środkowej Europy, od Francji po Morze Czarne - będzie prawie bezchmurne.

Pas wyżowej pogody

- Wygląda na to, że to wdzieranie się gorącego powietrza z południa Europy i z Afryki do centrum kontynentu i jeszcze dalej, na północ, będzie się utrzymywać przez wiele kolejnych dni, z różną intensywnością. To nie tak, że codziennie będą 32 stopnie, (...) ale tego gorącego powietrza w nadchodzących dniach, w nadchodzącym tygodniu, nie będzie nam brakować - dodał prezenter.