Termometry pokażą 12 stopni. Czy jeszcze wróci do nas zima?

Pogoda w Polsce jest obecnie pochmurna, ale stosunkowo ciepła. Na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił, że to zasługa ciepłego wycinka niżu, w którym znajduje się nasz kraj. Już wkrótce wartości na termometrach mogą jednak wyraźnie spaść, a to za sprawą bliskiego "rozdarciu" wiru polarnego.

- Nad Polską, zwłaszcza północną i zachodnią, przechodzi ciepły front atmosferyczny, natomiast tutaj jest chłodny front nad Europą Zachodnią - tłumaczył, wskazując na mapę. - W tym wycinku (...) płynie sobie bardzo ciepłe powietrze. To ciepło, docierając do Europy Środkowej, sprawia i będzie sprawiać, że na południu naszego kraju może być nawet 12 stopni.

Kiedy powróci zima?

Nie oznacza to jednak, że zima powiedziała ostatnie słowo w tym sezonie. Prezenter przekazał, że po 6 stycznia dojdzie do "rozerwania" wiru polarnego, czyli atmosferycznego magazynu zimna. Chłodne powietrze spłynie do północnej i środkowej Europy, przynosząc ze sobą znaczne ochłodzenie.